A 23 éves fiatalember szörnyű éjszakát élt át, miután Joe Joyce ellen elszenvedte első vereségét, ami még inkább aggasztóbb, az a sérülése. Eltört a szemürege és lehetséges, hogy idegkárosodást is szenvedett. Ha valaki szimpatizálni tud Dubois jelenlegi helyzetével, az Ogogo, hiszen ő kénytelen volt visszavonulni pont egy szemsérülés miatt, amit 2016-ban szenvedett el. A 32 éves egykori bunyós felajánlotta segítségét és támogatását a brit nehézsúlyú bokszolónak.

"Nagyon nehéz lehet most, én tudom, voltam hasonló helyzetben. Megszakad a szívem miatta, engem három év alatt kilencszer műtöttek a szemem miatt. Nagyon hasonló volt a sérülésem, és pont emiatt ért véget a karrierem. Ha bárkinek kell segítség azzal kapcsolatban amit átéltem, akkor megteszem, még akkor is, ha tanács kell, vagy az, hogy milyen orvosokhoz forduljon."

Annak ellenére, hogy közel fél évtizede szenvedte Ogogo a sérülését, még mindig szenved miatta. Nem sokkal a tavalyi visszavonulása előtt tett fel egy képet a közösségi oldalára, amelyen jól látható, hogy ok nélkül elkezdett vérezni a szemürege.

"A bal szemem már nem ugyanolyan, mint a jobb. Az idegek nem gyógyulnak meg, és az izmok sem biztos. Ha valaki idegkárosodást szenved, az az egész életére kihat. Minden attól függ, mennyire súlyos ez az idegkárosodás, de nagyon féltem a fiatal srácot."

