Játszunk el a gondolattal, mi lesz ha Tyson Fury tényleg visszavonul. Mondhatni kialakulna egy nyolcfős nehézsúlyú torna, ahol kiderülhetne ki lesz a WBC új világbajnoka.

A „Cigánykirály” állítólag a visszavonulás mellett döntött, miután múlt hónapban lekiütéses győzelmet aratott Dillian Whyte ellen. Ha a veretlen világbajnok valóban kitart a döntése mellett, akkor Mauricio Sulaiman, a WBC elnöke egymásnak eresztheti a kihívókat.

WBC president Mauricio Sulaiman has suggested that they could stage a tournament to determine a new WBC heavyweight champion if Tyson Fury does retire and vacate. This the current top eight in the WBC rankings… [@SkySports] pic.twitter.com/C6CZqp9X1l