Israel Adesanya arra koncentrál, hogy felülmúlja Anderson Silvát, mint az MMA történetének legnagyobb középsúlyúja, de ez nem jelenti azt, hogy utoljára láttuk a UFC bajnokát súlycsoportot váltani.

Adesanya karrierje során még soha nem veszített mérkőzést középsúlyban. Az egyetlen szépséghiba az önéletrajzában egy félnehézsúlyú összecsapás 2021 márciusából, amiikor a UFC 259-en alulmaradt az akkori címvédő Jan Blachowicz ellen.

Bár a korábbi súlycsoportváltási kísérlete nem úgy sikerült, ahogyan azt tervezte, Adesanya menedzsere, Tim Simpson, aki a Paradigm Sports MMA alelnöke, elmondta, hogy jó esély van egy újabb divízióváltásra a későbbiekben. Sőt, Simpson szerint ügyfele nem csak egy súlycsoporttal feljebb léphetne, hanem megerősítette Adesanya korábbi elképzelését, miszerint kettővel feljebb, akár nehézsúlyban is harcolhatna.

„Említette, hogy vissza akar menni félnehézsúlyba. A legutóbbi alkalommal alulmaradt. De szerintem nagyon jól érezné magát újra ebben a divízióban, ha ezt szeretné csinálni. Ez tényleg csak rajta és Eugene-en (Bareman) múlik. De azt hiszem, előbb középsúlyban van dolga, amit el akar intézni. Azt mondja, hogy a korszakában mindenkivel meg akar küzdeni ebben a súlycsoportban, amit már majdnem meg is tett. Minden idők legnagyobbjaként akar bevonulni abba a súlycsoportba, és van lehetősége arra, hogy ott maradjon és tovább küzdjön. De az ajtó nyitva áll a félnehézsúly, sőt a nehézsúly felé is. Nehézsúlyban is ért el sikereket kick-boxban” - mondta Simpson az MMA Junkie-nak.

Borítókép és fotók: Richard Heathcote/Getty Images