Deontay Wilder jobb KO-statisztikával büszkélkedhet, mint minden idők legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka, Mike Tyson.

A 35 éves KO-művész gyakran állította, hogy jobb, mint „Iron Mike” és ő minden idők legjobbja.

A WBC korábbi bajnoka, Wilder 44 profi küzdelmében 42 győzelmet aratott, egyetlen vereség és egy döntetlen rontja hibátlan statisztikáját, melyeket Tyson Fury ellen gyűjtött be.

Wilder Luis Ortiz elleni tavalyi győzelme előtt az ESPN összenhasonlította a "Bronz Bombázó" statsiztikáját Tysonéval.

Tysonnak 24 éves koráig 42 profi összecsapása volt. Wilder 34 éves korában léptett szorítóba a 42. mérkőzésén.

