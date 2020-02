Váncza István kiegyenlített, látványos akciókat hozó küzdelemben kikapott a bronzmérkőzésen, így az ötödik helyen végzett a kötöttfogásúak 67 kilogrammos kategóriájában, a római birkózó Európa-bajnokságon.

A világversenyen most debütáló Váncza jól birkózott az Eb-n, kedden az azeri Islambek Dadovot és a lengyel Roman Pacurkowskit is legyőzte, majd a negyeddöntőben nem bírt az orosz Nazir Abdulajevvvel.



Utóbbi elődöntős sikerével a magyar birkózó a vigaszágon kapott újabb esélyt, amivel szerdán élni tudott, a bolgár Dejvid Dimitrovot technikai tussal verte, így este bronzért mérkőzhetett Karen Aszlanyannal.



Aktívan kezdett az örmény ellen, akit megintettek, majd Váncza egy dobásra két pontot kapott (3-0). Az első szakaszban már nem változott az eredmény, a második elején viszont a magyar birkózót intették, Aszlanyan pedig kiemelte, azután pedig eldobta őt, amiért négy pontot kapott (3-5).



A nagy értékű akció miatt különösen nehéz helyzetbe került a magyar, mert az egyenlítés nem ért volna számára sikert.



Emiatt nagyon ment előre, egy gyors akcióját azonban ellenfele megkontrázta (3-7). Egyre fogyott az idő, már csak kilenc másodperc volt hátra, amikor az FTC junior világ- és Európa-bajnoki bronzérmese két pontért levitte Aszlanyant (5-7), utána viszont már nem volt esélye értékelhető akciót végrehajtani. Aszlanyan pályafutása harmadik Eb-bronzát nyerte.



A kötöttfogású szakág Váncza ötödik helye mellett három éremmel fejezte be szereplését. Kedden Lévai Zoltán (77 kg) és Lőrincz Viktor (87 kg) második, Torba Erik (63 kg) pedig harmadik lett.



Borítókép: Facebook.com/ Váncza István