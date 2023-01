Poirier miután a UFC 281-en legyőzte Michael Chandlert, a korábbi ideiglenes bajnok azt mondta, hogy olyan meccset keres, ami izgalmas számára.

Bár Dariush egy száguldó top versenyző, aki számos bónuszt tudhat magáénak, nem igazán tetszik Poiriernek.

„Bárcsak egy kicsit világosabb lenne, hogy mi az, ami nem izgatja őt bennem? Nem elég izgalmasak a meccseim? Vagy a képességeimről van szó? Vagy csak azért, mert nincs akkora nevem? Ha ez az egész csak a nevem miatt van, akkor tényleg meg kell fontolnia, - és ezt a lehető legkedvesebben mondom, nem akarok pöcs lenni -, de tényleg meg kellene fontolnia a visszavonulást. Mert ha a nevek után kutatsz, ha csak olyanokkal akarsz bunyózni, akiknek hírértéke van, akkor jönnek majd a fiatal kutyák. Fiatalok, éhesek és gyilkolni akarnak. Már most is a közelben vannak. Nem sok Michael Chandler maradt a divízióban. Hány ilyen meccset tudsz még szerezni? Meg kell küzdened az egyik ilyen kutyával, és jelenleg én vagyok az élen ezek közül a fickók közül. Szóval vagy lépj feljebb, vagy gondolkodj valami máson. A bunyó nem olyan sport, amit félszívvel akarsz űzni. Szóval ha nem száz százalékosan teszi magát bele, akkor tényleg gondolkodjon el, mit is csináljon” - mondta Dariush a Submission Radio-nak.

Dariushnak türelmesnek kell lennie, hogy komoly meccset kapjon. Nyolcra növelte győzelmi sorozatát, miután a UFC 280-on lenyűgöző győzelmet aratott Mateusz Gamrot ellen, de a címmérkőzésről lemondott, miután a pehelysúlyú bajnok Alexander Volkanovski úgy döntött, hogy egy súlycsoporttal feljebb lép, hogy a kettős bajnoki címre törjön.

Borítókép: Josh Hedges/Zuffa LLC