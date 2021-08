Muhammad Ali unokája, Nico Ali Walsh technikai KO-val győzte le ellenfelét az első profi bokszmérkőzésén.



Ötvenöt évvel azután, hogy Bob Arum, a Top Rank promótere lebonyolította Ali első összecsapását, felügyelte Ali unokájának első találkozóját, ezzel tovább vitte a legkülönösebb örökséget.



Ali Walsh már az első menet elején megzáporozta ellenfelét ütéseivel, az egyik jobbkezes ütését követően pedig Jordan Weeks alaposan megszédült. A bíró ekkor még tovább engedte a harcot, de 1 perc 49 másodperccel az első menet kezdete után, azonban jelzett, hogy vége a találkozónak.



And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running @NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY