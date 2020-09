Mike Tyson bár már 54 éves, de még sosem vett részt amerikai elnökválasztás szavazásán. A novemberi lesz az első alkalom Tyson életében, amikor leadja a voksát.

"Ez a választás lesz az első alkalom, amikor szavazok. Soha nem gondoltam volna, hogy súlyos bűnügyi nyilvántartásom miatt ezt valaha megtehetem. Büszke vagyok arra, hogy végül szavazhatok."

This election will be my 1st time voting. I never thought I could because of my felony record. I’m proud to finally vote. Go to https://t.co/7O281P87lE to register. #NationalVoterRegistrationDay