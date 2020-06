Mike Tyson egyszerűen lenyűgözte Henry Cejudót, miután az egykori UFC csillag egy edzés közben megpróbálta eltanulni a fenevad talán leghíresebb kombinációját.

A 53 éves ökölvívó a legendás MMA edzővel, Rafael Cordeiróval edzett, miközben éppen felkészül egy szenzációs visszatérésére.

A UFC két súlycsoportjában is világbajnok harcos, Cejudo, aki az elmúlt hónapban Dominick Cruz elleni győzelme után váratlanul bejelentette visszavonulását, az elmúlt hetekben Tyson kíséretében tűnt fel rendszeresen.

Most Iron Mike megosztotta bölcsességét a 33 éves bajnokkal, és megtanította neki, hogyan kell két gyors testütés után egy végzetes horgot adni az ellenfélnek.

LEAKED* MIKE TYSON COACHES UFC HENRY CEJUDO KNOCKOUT BODY PUNCH IN COMEBACK TRAINING CAMP with Kingsmma_hb!! Mike Tyson- a glimpse of his full training camp...