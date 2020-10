Mike Tyson interjút adott a Good Morning Britain című műsorban, ami rendkívül borzalmasra sikeredett.

A korábbi nehézsúlyú bajnok az ITV chat-show-jában arról beszélt, hogy november 28-án visszatér a ringbe, ahol az elelnfele Roy Jones Jr lesz. Az 54 éves legendáért azonban sokan elkezdtek aggódnia a viselkedése miatt. Tysonnak nem volt sok mondanivalója a házigazda Piers Morgan és Susanna Reid kérdéseire.

Mike Tyson absolutely hammered on his interview this morning #GMB pic.twitter.com/u5X4PuC3cT — Jake FM (@JustScruff) October 13, 2020



"Készen állok, nagyon jól érzem magam, készen állok a mérkőzésre" - hangzott el a rövid válasza, amikor arról kérdezték, hogy mit érez, hogy 15 év után visszatér a ringbe.

Tyson többször a fejéhez kapott és hangosan nagyokat lélegzett. Néhány néző úgy gondolja, hogy a hihetetlenül kínos interjú azért történt, mert "Iron Mike" részeg vagy marihuána hatása alatt volt.

Hoping Mike Tyson is just tired? This interview on @gmb — Alex Beresford (@alexberesfordTV) October 13, 2020

Mike Tyson seems to be a man of many words.... pic.twitter.com/LbNwin5tsV — Niall James (@NiallJames8787) October 13, 2020

@GMB @piersmorgan this is going well hahaha what a load of shite this interview is with Mike Tyson pic.twitter.com/W635KDMx0y — BezAss09 (@Ass09Bez) October 13, 2020

Forrás: sportbible.com

Borítókép: sportbible.com