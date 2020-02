Amikor Tyson Fury koraszülöttként világra jött, nem sokan gondolták volna, hogy ennyi idő után ő lesz a nehézsúlyú világbajnok.

Végülis az apja Mike Tyson után nevezte el, szóval nem volt akkora nyomás rajta. Fury legyőzte Deontay Wildert, és tanári módon bokszolt. Mjad amikor a 7. menetben Wildert leléptették, Mike Tyson nemes egyszerűséggel ugrált az örömtől.

Look at Mike Tyson's celebrations after Fury's win! Two absolute legends @BTSportBoxing #WilderFury2 https://t.co/H3vGqwmARK