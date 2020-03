A bokszlegendát, Mike Tysont hihetetlenül félelmetes aura vette körül, amikor felkészült az öltözőben a mérkőzésekre. Az 53 éves ex-boksz szupersztárt nagyra becsüli mindenki, és sokan úgy vélik, hogy ő minden idők legjobb ökölvívója.

Most érdekes felvételek láttak napvilágot. Betekintést nyerhetünk a 2000-es években megrendezésre került Lou Savarese küzdelem előtti öltözőben folyt történésekre. Már a mérkőzés előtt megállíthatatlan volt, ez jól látható a felvételeken is, hiszen alig bírták bekötni az ágyékvédőjét.

