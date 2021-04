Mike Tyson ebben az évben három nagy sikerű mérkőzést szeretne, beleértve a jelenlegi nehézsúlyú világbajnok, Tyson Fury elleni párharcot is.

Az 54 éves éves bokszlegenda tavaly mindenkit meglepve visszatért az ökölvíváshoz, amikor is megküzdött a szintén legendás Roy Jones Jr ellen, aminek eredménye végül döntetlen lett. Tyson kontra Jones Jr mérkőzése óriási, 1,6 millió megtekintésenkénti fizetést ért el, több mint 50 millió fontot termelve.

Mike Tyson has named his three-man exhibition fight hitlist for 2021:



Evander Holyfield

Lennox Lewis

Tyson Fury



"I want Holyfield and Lewis this year. I also want Fury. If I do that, I'll say, 'I'm just gonna live life.'" [@HotboxinPodcast] pic.twitter.com/MNSf1I8X80