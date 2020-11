Megtörtént a hivatalos mérlegelés Mike Tyson és Roy Jones Jr. összecsapása előtt.

Tyson, aki minden idők legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka, 54 évesen húz újra kesztyűt. Ellenfele Roy Jones Jr. korábban több súlycsoportban is világbajnoki övet szerzett.

A mérleg 220 fontot mutatott Tyson alatt, míg ellenfele 210 fontos súlyt hozott.

Az esti csúcsmérkőzés kapcsán pontosították a szabályokat is, mert téves hírek jelentek meg azokkal kapcsolatban.

De Kavanaugh szerint igenis lehetséges a kiütés, és a Boksz Világtanács három bírót biztosít, ami alapján biztosan hirdetni fognak győztest.

"Sok hamis állítás megjelent, amit tisztázni szeretnék. A WBC pontozza a harcot. Lehet kiütés, és lesz egy győztes. Aki azt mondja, hogy nem lesz győztes, vagy nem lesznek bírók azok nagyot tévednek. Az egyetlen különség a többi profi meccshez képest, hogy 12 unciás kesztyűkkel fognak harcolni 8 menetes lesz a találkozó, amik két percesek lesznek" - mondta Kavanaugh.

For the first time in 15 years, Iron Mike weighs in and looks into the soul of his opponent



Mike Tyson faces off with Roy Jones Jr ahead of tomorrow night's fight #TysonJones | Saturday, 1am | BT Sport Box Office pic.twitter.com/gmkOqVP1Sl