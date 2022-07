Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Mike Tyson a világtörténelem egyik legnagyobb sportfigurája, fénykorában mindene megvolt, amit akart, semmit sem tagadtak meg tőle, ő volt a világ ura.

Mindenki félt tőle, az ütései pusztítóak voltak, az emberek több ezer dollárt fizettek azért, hogy lássák, ahogy 30 másodperc alatt elpusztítja ellenfelét, hihetetlen volt. A hírnévvel pénz, nők, bűnök és hamis barátok jártak. Elhitte, hogy mindenható, és a világ a lába előtt hever.

#OnThisDay in 1988, Mike Tyson defended the unified heavyweight championship and captured the lineal title with a brutal 1st round KO of Michael Spinks in Atlantic City, New Jersey. pic.twitter.com/Y1zd06Nsxk