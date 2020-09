Mike Tyson kishíján kiütötte az edzőjét sparring során, amiről videó felvétel is készült.



A bokszlegenda november 28-án lép kötelek közé Roy Jones Jr. ellen egy gálamérkőzlésen.

Az alábbi videó szerint Tyson nagyon komolyan készül az összecsapásra.

Rafael Cordeiroh MMA edző segíti a korábbi világbajnok felkészülését, akinek óriási szerencséje volt egy sparring során, amikor Tyson jobbhorga centikkel húzott el a feje mellett.

A szurkolók természetesen kommentelték a videót, és aggodalmukat fejezték ki, hogy mit fog tenni Tyson az ellenfelével a ringben, látva milyen formában van Iron Mike.

Mike Tyson a few inches away from taking his trainer's head off today…



