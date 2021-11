Mike Tyson másképp látja a világot, mióta először próbálta ki a varangymérget, hogy hallucinogén hatást fejtsen ki.

Rengeteg olyan anyag létezik, amelyek eltorzíthatják az érzékszerveidet, kiforgathatják a perspektívádat, és a tested mindenféle dolgot érezhet. Úgy tűnik, hogy van egy varangyfaj, amelynek a mérgét, ha helyesen adják be, az embert egy elképesztő utazásra képes küldeni. A Wonderlandben, egy miami pszichedelikumokra, mikroadagolásra és gyógyszerre összpontosító konferencián való megjelenése során az egykori bokszvilágbajnok a New York Postnak elmondta, hogy pontosan mi történt, amikor varangymérget vett be.

„Az első utam során „meghaltam”. Azt láttam, hogy a halál szép. Az életnek és a halálnak is szépnek kell lennie, de a halálnak rossz hatása van. A varangy megtanított arra, hogy nem leszek itt örökké. Egyszer mindennek eljön az ideje. Bátorságból tettem. Nehéz drogokat szedtem, például kokaint, ezért úgy voltam vele, miért ne? Ez egy másik dimenzió. Mielőtt bevettem a varangymérget, egy roncs voltam. A legkeményebb ellenfél, akivel valaha szembe néztem, az én magam voltam. Alacsony önbecsülésem volt. A nagy egójú embereknek gyakran alacsony az önbecsülése.”

Noha Tyson nem volt konkrét, amikor felidézte, hogyan „halt meg”, arra is utalhatott, amit a hallucinogén világban „egóhalálnak” neveznek. Tyson elárulta, hogy immár több mint 50 alkalommal vett be varangymérget, és ez segített neki helyreállítani az életét. Azt mondta, hogy ez kreatívabbá és koncentráltabbá tette, ami állítása szerint, jobb „üzletemberré és vállalkozóvá” tette.

Az általa használt varangy a Bufo alvarius, amelyet Sonoran sivatagi varangynak is neveznek. A mexikói kétéltű állat az év több mint felét hibernációban tölti, ébrenlétében erős mérget termel.

„Küzdök azért, hogy a pszichedelikumok olyan gyógyszerré váljanak, amelyet vény nélkül is megvásárolhat bárki. Még nem fejeztem be. Többet akarok csinálni. A legjobb akarok lenni ezen a területen.”

