Június 28-án volt a 25. évfordulója az ökölvívás és általában a sport történetének egyik legszokatlanabb és legikonikusabb pillanatának: amikor Mike Tyson leharapott egy darabot Evander Holyfield füléből a visszavágón.

Tyson 1990. február 11-én veszített Buster Douglas ellen Tokióban, Japánban. 1992-ben börtönbe került, mert Desiree Washington nemi erőszakkal vádolta meg. 1995-ben kiengedték, 1996-ban pedig elszenvedte második vereségét is profi karrierje során: Evander Holyfield 11 menet alatt végzett vele november 9-én a Las Vegas-i MGM Grandon.

A visszavágóra 1997. július 28-án került sor, a forgatókönyv majdnem hasonlóan alakult, de ezúttal Mike Tyson dühe és bosszúszomja mindenen felülkerekedett. Holyfield ahogy az első meccsen is, a másodikon is jobban bokszolt, és Tyson kétségbeesett majd leharapott egy darabot Holyfield füléből. Evander hitetlenkedve panaszkodott Mills Lane bírónak, aki ellenőrizte a történteket, és a közönség meglepetésére leléptette Mike Tysont. A szurkolók csak akkor értették meg az egész helyzetet, amikor az aréna képernyőjére lassított felvételen megmutatták az esetet.

Tyson felfüggesztették, és egészen 1999-ig nem harcolt. Holyfield megvédte a címét, de örökre elveszített egy darabot a füléből. A küzdelem „ The Bite Fight ” néven vonult be a történelembe.

