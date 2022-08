Szombaton az MMA font-font királya, Kamaru Usman a UFC 278 főmérkőzésén Leon Edwards ellen védhette meg a UFC félnehézsúlyú bajnoki címét a Vivint Arénában.

Az ESPN szerint Usman a világranglista első helyén áll félnehézsúlyban, míg Edwards a 4. helyen. Ők ketten már találkoztak korábban - és Edwards legutóbb 2015 decemberében egyhangú pontozással kikapott. Usman a hatodik alkalommal védheti meg félnehézsúlyú címét.

Usman 15 mérkőzésből álló győzelmi sorozatban volt, egy győzelemmel elmaradva Anderson Silva rekordjától. A nigériai születésű, Coloradóban edződött bunyós a Tyron Woodley legyőzése óta a UFC félnehézsúlyú bajnoka. A 35 éves Usman öt sikeres félnehézsúlyú címvédéssel rendelkezett a mérkőzés előtt. Edwards közel hét éve, zsinórban 10 meccs óta volt veretlen. Az angliai Jamaica szülötte a 2021 májusában, a UFC 263-on Nate Diaz ellen egyhangú pontozással aratott győzelme óta nem küzdött. A 30 éves Edwards 11-2, 1 NC-s mérleggel rendelkezett a UFC-ben.

A társ-főmérkőzésen a korábbi UFC középsúlyú bajnok Luke Rockhold találkozott a korábbi címvédő Paulo Costával. A 37 éves kaliforniai Rockhold 2019 óta nem harcolt és mindössze egy győzelemmel rendelkezett azóta, hogy 2015-ben legyőzte Chris Weidmant a címért. Costa zsinórban két mérkőzést bukott, ebből az egyik egy második menetes TKO vereség a középsúlyú bajnok Israel Adesanya ellen a UFC 253-on 2020 szeptemberében.

Szintén a kártyán szerepelt a korábbi UFC pehelysúlyú bajnok Jose Aldo, aki a feltörekvő Merab Dvalishvili ellen lépett ketrecbe váltósúlyban.

Jose Aldo vs. Merab Dvalishvili

Az első mérkőzés volt a kártyán, ami végig ment, és a közönség koránt sem volt boldog a látottaktól. Dvalishvili egyhangú pontozással legyőzte Aldót.

Az első menetben a közönség felvolt pörögve. Aldo Muay Thai állásban jött ki, Dvalishvili egy pörgőrúgással nyitott, de nem talált tisztán. Dvalishvili legalább három sikeres leütést ígért a brazil ellen, azonban a 12 leütési kísérletből egyszer sem tudta padlóra küldeni a korábbi bajnokot.

Sikerült nyomást gyakorolnia rá, mivel Aldo úgy tűnt, hogy a második menet után levette a lábát a gázról, miután a három bírói pontozólapból kettőnél a nyitó menetet megszerezte, a korábbi vitathatatlan pehelysúlyú királyi címvédő nem tudott semmi jelentőset elérni néhány lábrúgáson, térdeken és egy pár horgon kívül testre.

Arról kérdezve, hogy legközelebb a címért fog-e menni, Dvalishvili elhatárolódott a Serra-Longo MMA csapattársa és jelenlegi vitathatatlan bajnok, Aljamain Sterling elleni jövőbeli összecsapástól.

BY UNANIMOUS DECISION!!



Make that 7 straight victories for @MerabDvalishvil! #UFC278 pic.twitter.com/Yek3JhiCBt