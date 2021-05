Mészáros Anett sérülés miatt nem tud indulni a jövő vasárnap rajtoló budapesti cselgáncs-világbajnokságon.

A magyar szövetség pénteki közlése szerint a négyszeres világbajnoki érmes, Európa-bajnok Mészáros Anett hat év után lépett volna újra tatamira vb-n, ám gerincsérv miatt be kellett fejeznie a felkészülést, és már meg is operálták.



A 33 éves sportoló kiválása után az ifjúsági világbajnok, a 16 éves Mamira Luca (48 kg) kap lehetőséget a hazai csapatban, amely 18 indulóval szerepel az olimpiai kvalifikációs rangsorba is beszámító világbajnokságon.



"Mindig optimistább vagyok, mint a szakvezetők, de úgy érzem, a válogatottunkban most is benne van két-három érem megszerzésének a lehetősége. Bízom benne, hogy a hazai pálya, a közönség jelenléte elegendő pluszt ad minden versenyzőnknek, abban is bízom, hogy az eddig megszerzett olimpiai kvótákat meg tudjuk őrizni és a számukat gyarapítani is képesek leszünk" - idézte a közlemény Tóth Lászlót, a magyar szövetség elnökét.

A magyar vb-csapat:



férfiak:

73 kg: Ungvári Miklós (Ceglédi VSE), Szabó Frigyes (UTE)

81 kg: Ungvári Attila (Ceglédi VSE), Tóth Benedek (MTK Budapest)

90 kg: Tóth Krisztián (MTK Budapest), Sáfrány Péter (Miskolci VSC)

100 kg: Cirjenics Miklós (Atomerőmű SE), Vég Zsombor (Ceglédi VSE)

+100 kg: Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE)



nők:

48 kg: Csernoviczki Éva (Ippon Judo Tatabánya), Mamira Luca (48 kg, Toto Sport)

52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE)

57 kg: Karakas Hedvig (BHSE), Kármán Andrea (UTE)

63 kg: Özbas Szofi (Békés Megyei Kano JSE), Varga Brigitta (KSI SE)

70 kg: Gercsák Szabina (DVTK)

+78 kg: Szigetvári Mercédesz (Mogyi-Bajai JC)

tartalék a csapatversenyre:

Ócsai Sándor (73 kg, Ceglédi VSE) és Kovács Kitti (57 kg, BHSE)

A vb-program:



június 6., vasárnap: férfi 60 és női 48 kg

június 7., hétfő: férfi 66 és női 52 kg

június 8., kedd: férfi 73 és női 57 kg

június 9., szerda: férfi 81 és női 63 kg

június 10., csütörtök: férfi 90 és női 70 kg

június 11., péntek: férfi 100 és női 78 kg

június 12., szombat: férfi +100 és női +78 kg

június 13., vasárnap: vegyes csapatverseny

