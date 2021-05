Szörnyű sérülés miatt lett vége a Chris Weidman-Uriah Hall összecsapásnak a UFC 261 floridai gálájának.



A nézők előtt zajló összecsapás mindössze 17 másodpercig tartott, mivel Weidman egy rúgást követően olyan szerencsétlenül rúgta meg társát, hogy alsó lábszára a becsapódás hatására kettétörött. A borzalmas sérülés miatt végül Uriah Hall „örülhetett” győzelmének, melyet úgy szerzett meg technikai KO-val, hogy gyakorlatilag meg sem kellett mozdulnia érte.

The first fighter in @ufc history to win without a single strike thrown #UFC261 pic.twitter.com/zxyu5XhYu3