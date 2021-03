Alig egy nappal a cáfolat után maga Mike Tyson jelentette be, hogy harmadszor is bokszolni fog Evander Holyfielddel.

Az amerikai profi nehézsúlyú ökölvívó egy szálloda Instagram-oldalának nyilatkozva közölte, hogy egykoron szintén vitathatatlan világbajnok honfitársával - csaknem negyedszázaddal első két ütközetüket követően - idén május 29-én harmadszor is megmérkőznek a szorítóban.



Az 54 éves Tyson helyszínről nem beszélt, a profi boksszal foglalkozó honlapok azonban biztosra veszik, hogy a miami Hard Rock Stadionban csatázhatnak a felek.



Korábban az 58 esztendős Holyfield menedzsere még arról beszélt, hogy kútba esett a mérkőzés, mert Tysonék kevesellték a 25 millió dolláros fellépti díjat. "Tájékoztatni akarok mindenkit, hogy a harcra Holyfielddel sor kerül" - mondta most Tyson.



Az egykori klasszis bokszolók 1996-ban és 1997-ben mérkőztek meg egymással, és mindkét alkalommal Holyfield nyert, először kiütéssel, másodszor pedig leléptetéssel, miután Tyson kiharapott egy darabot a füléből.



Tyson profi karrierje alatt 50 győzelmet aratott (44 meccsét kiütéssel nyerte), és hat vereséget szenvedett. Legutóbb tavaly novemberben a hivatásos ökölvívás történetének egy korábbi szintén kiemelkedő képviselőjével, Roy Jones Jr.-ral bokszolt, nyolcmenetes találkozójuk döntetlennel zárult.



Holyfield, aki annak idején félnehézsúlyban is begyűjtötte az összes nagy világszervezet vb-övét, 57 mérkőzést vívott profi pályafutása alatt, mérlege 44 győzelem (29 KO), 10 vereség és két döntetlen. Legutóbb 2011-ben lépett ringbe, hivatalosan pedig 2014-ben jelentette be visszavonulását.

Borítókép: Michael Tullberg/Getty Images