Úgy tűnik, élvezi a nyugdíjas napjait a napokban a korábban két súlycsoportban is világbajnok ír ketrecharcos, Conor McGregor, aki a közel múltban jelentette be visszavonulását, immáron második alkalommal az elmúlt bő egy év alatt.

Azért nem vennénk rá mérget, hogy most tényleg befejezte, hiszen ha az elmúlt négy esztendőt vesszük figyelembe, akkor ez már a negyedik olyan bejelentése volt McGregornak miszerint felhagy a küzdősporttal.



Megoszlanak tehát a vélemények arról, hogy az ír ketrecharcos betartja-e ígéretét vagy egy bumeránghoz hasonlóan ismét visszatér. A legújabb „hobbijai” alapján arra lehet következtetni, hogy a 31 éves fenegyerek élvezi a nyugis életet.

Ugyanis McGregor nem rég jet skizett a képeket tett közzé Instagram-sztoriban, most pedig megosztotta, ahogy halakat etet az óriási birtokán és azt, ahogy golfozik.





(Kép: Instagram/thenotoriousmma)





(Kép: Instagram/thenotoriousmma)



És természetesen a fáradt napok végén - vagy közben - jut idő arra is, hogy a saját ír whiskey-szériáját, a Proper No. Twelve márkát reklámozza a közösségi oldalain, na meg, hogy igyon is egy kicsit a párlatból.

Dana White, az MMA első számú szervezete, az amerikai UFC (Ultimate Fighting Championship) elnöke azt nyilatkozta a múlt héten, hogy a visszavonult sztár a vagyona miatt könnyedén megengedheti magának, hogy ilyen korán letegye a kesztyűt. McGregor több mint 120 millió dolláros vagyonnal rendelkezik.



"Conor szórakoztató volt, fantasztikus...Azt hallottam, hogy rengeteg italt adott el. Conor McGregornak annyi pénze van, hogy nem kell már semmit se csinálnia." - mondta White.



