Khabib Nurmagomedov azért vonult vissza, hogy elkerülje a Conor McGregor elleni visszavágón a vereséget - utalt rá az ír harcos.

McGregort keserű emlékek fűzik Nurmagomedovhoz, aki lefojtotta a UFC 229 gálán még 2018 októberében, de azt állítja, hogy ha lett volna visszavágó, akkor azt ő nyerte volna meg. A veretlen dagesztáni bajnok miután legyőzte Justin Gaethjet az UFC 254-en bejelentette visszavonulását, amit édesanyjának ígért meg.

McGregor válaszolt pár Twitter kérdésre, és ott arra utalt, hogy a nyugdíjba vonulásnak más oka is van.

"Fenomenális harcos. A sport jelenlegi legjobbja. Azonban ennek van egy másik oka is, és ők ezt jól tudják."



A phenomenal grappler fighter. The current best in the sport with it.

I’ve the answer however and they know it.

