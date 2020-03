Floyd Mayweather Jr. hosszú éveken keresztül vezette a ranglistát, aki emellett a nagypehelysúlytól nagyváltósúlyig folyamatosan gyűjtögette a világbajnoki címeket.

Az amerikai bokszoló 2015-ben akasztotta szögre a bokszkesztyűt, ám 2017-ben visszatért egy Conor McGregor elleni küzdelem során, igaz, ez már inkább a pénzről és az egóról szólt..

Mayweather most egy interjú során árulta el, hogy kit tart jelenleg a legjobbnak.

„Bajban vagyok, ha most rögtön kell választ adnom arra a kérdésre, hogy ki jelenleg a pound for pound bajnok. Igazándiból két név is van a tarsolyomban. A legizgalmasabb srác eddig kétségkívül Gervonta Tank Davis. Ebből a szempontból őt lehet a legjobbnak nevezni, hiszen 23 győzelme mellett egyetlen egy veresége sincs, sőt ebből 22 kiütéses meccs. Ha pedig a klasszikus értelemben vett pound for pound bajnokot keressük, akkor az Terence Crawford.”

Forrás: boxingscene.com

Borítókép: Al Bello/Getty Images