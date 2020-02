Vasárnap hajnalban rendezik meg a Deontay Wilder - Tyson Fury összecsapást, melynek nemrégiben volt az utolsó sajtótájékoztatója, ahol elszabadultak az indulatok. A két ökölvívó kis híján egy előmeccset rendezett meg gyorsan a közönség előtt.

Már kedden megérkeztek a főszereplők a helyszínre, ami a las vegasi MGM, ahol természetesen elhangzott pár ütős mondat is.

"Pusztító leszek a ringben, és kiütöm Tyson Fury-t. Amint megmutattam az egész világnak tökéletességemet, folytatni fogom az utam, és nagyszerű dolgokat fogok elérni ebben a sportban" - mondta a WBC világbajnoka, Deontay Wilder.

"Mindössze két menet alatt elintézem. Mindent megtettem a felkészülésem alatt, és alig várom, hogy végre megküzdhessünk. A WBC öv az egyetlen, amit a pályafutásom során még nem birtokoltam, egészen idáig. Megszerzem" - zárta rövidre mondandóját Tyson Fury.

Deontay Wilder and Tyson Fury arrive in Las Vegas ahead of their highly anticipated rematch. The Gypsy King rocked up in style and promised a war before the Bronze Bomber thanked the fans for their support...