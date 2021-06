A 27 ország részvételével lebonyolított horvátországi viadalon a magyarok összesen 52 arany-, 52 ezüst- és 67 bronzérmet sepertek be, aminél csak a bolgárok nyertek többet.

A sportolók kihasználták, hogy a koronavírus járvány okozta leállásokat követően újra versenyezhetnek, és sokan több kategóriában is elindultak. Az Európa-kupán az is kiderült, hogy a különböző korosztályokban klasszisaink a hosszú kihagyás ellenére sem vesztettek tudásukból: hozták a tőlük elvárható eredményeket. A felnőtteknél egyéniben három magyar is duplázni tudott. Veres Richárd megnyerte pointfightingos súlycsoportjának küzdelmeit, és diadalmaskodott a csúcskategóriában, a Grand Champion versenyszámban is, Török Dóra a nőknél pointfightingban a 70 és a +70 kg-ban is első lett, míg Szmolek Emánuel súlycsoportjában light-contactban és kick-lightban egyaránt a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

Aranyérmet nyert még pointfightingban Zajácz Bence és Busa Andrea, light-contactban Fésű Lajos, kick-lightban pedig Száraz Gergő és Holczmüller Bence. A pointfighting csapatversenyben a férfiaknál a Békéscsabai Lakótelepi SE (Debreczeni Team), a nőknél a Halker-Király Team győzőtt, és a csepeliek diadalmaskodtak a női Tag Team versenyszámban is.

