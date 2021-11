A magyar válogatott bronzérmet nyert a vegyes csapatversenyben a budapesti Ludovika Arénában rendezett U23-as cselgáncs Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján, így a hazai küldöttség öt éremmel zárt.

Az utolsó napon az olimpián idén bemutatkozott vegyes csapatversenyre került sor, amelyet először bonyolítottak le ebben a korosztályban.



A házigazdák a negyeddöntőben 4-2-re verték Romániát, majd a négy között nagy küzdelemben 4-3-ra kikaptak Georgia legjobbjaitól. A bronzcsatában Németország volt az ellenfél, az 57 kilóban pénteken Eb-ötödik Kármán Andrea kikapott a friss Eb-ezüstérmes Nora Bannenbergtől (0-1), majd Szeredás Botond a negyedik vasárnapi meccsét hamar elveszítette Peter Thomasszal szemben (0-2). A 63 kilóban harmadik Özbas Szofira az 57 kilós Európa-bajnok, Seija Ballhaus várt, akit vazaarival vert (1-2), majd Gőz Roland két vazaarival legyőzte a 90 kg-ban bronzérmes Johann Lenzet (2-2).



A 70 kilogrammos Czerlau Jennifer "beugróként" a nehézsúlyban hosszabbítás után alulmaradt 78 kilóban harmadik, egy fejjel magasabb Lea Schmiddel szemben (2-3), aztán a nehézsúlyban ezüstérmes Sipőcz Richárd vazaarival bizonyult jobbnak Yvo Wittaseknél (3-3). A döntő mérkőzésre Özbas Szofi súlycsoportját sorsolták ki, és a tokiói olimpikon másodszor is megverte Ballhaust, így 4-3-as összesítéssel a magyarok szerezték meg a bronzérmet.



Előzőleg, a két egyéni versenynapon Vég Zsombor (100) és Sipőcz Richárd (+100) ezüst-, míg Tóth Benedek (81) és Özbas Szofi (63) bronzérmet nyert az Eb-n, amelyen 38 ország 299 cselgáncsozója lépett tatamira.



Toncs Péter női szövetségi kapitány úgy vélekedett, hogy "hagyott ott" érmet a csapat.



"Négy egyéni érmet és egy csapat bronzérmet szereztünk, ez nagyon jól hangzik, de azért tudjuk, hogy így is hagytunk itt érmet, a másik szívfájdalom, hogy nem volt aranyérem. Az elmúlt évek legnehezebb U23-as Európa-bajnoksága volt, alapvetően négy érmet szerezni egy ilyen versenyen csodálatos dolog, de maximalisták vagyunk, úgyhogy ezek a kis hiányérzetek megvannak az emberben" - fejtette ki.



A férfi csapatot vezető Pánczél Gábor az erős és kiegyenlített mezőnyről beszélt:



"Európa annyira erős ebben a sportágban, hogy akár világversenynek is nevezhetnénk ezt a viadalt. Ha minden korcsoportban, minden világversenyről ilyen eredményeket hoznánk, én szakemberként is szívesen lemondok az aranyról, mert szerintem a sok ezüst és bronz nagyobb erőt képvisel, mint egy-egy kiugró siker, amit nem követnek újabb sikerek. Úgyhogy a sportág erejét az mutatja, hogy több súlycsoportból több érem van, az pedig, hogy a csapatversenyben ilyen jól helyt tudtunk állni, optimizmusra ad okot a felnőtt korosztály kapcsán is" - tette hozzá.



Az első U23-as Eb-t 2003-ban rendezték Jerevánban, 2017-ben pedig Győr volt a házigazda. A magyarok ebben a korosztályban eddig 71 érmet - 25 aranyat, 12 ezüstöt és 34 bronzot - gyűjtöttek.

