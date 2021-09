A Sárvárról elindult sportember Szombathelyen át került a Vasas szakosztályába. 23 évesen, 1971-ben Szófiában minden ellenfelét kétvállra fektetve nyerte meg a világbajnokságot, s azóta Tuskirály néven emlegetik. A 82 kg-os kötöttfogásúak között az egy évvel későbbi olimpián, Münchenben sem talált legyôzôre.



A magyar sport 100. olimpiai bajnoksága fűzôdik a nevéhez. Alig néhány hónappal késôbb súlyos autóbalesetet szenvedett. Heteken át volt közvetlen életveszélyben, de két és fél évvel késôbb már világbajnokságon indult.

1976-ban újra Európa-bajnokságot nyert, amit 1977-ben megismételt. Versenyzői pályafutása idején szerzett jogi diplomát. Tíz esztendôn át volt a válogatott kapitánya.



Ez idô alatt Kocsis Ferenc, Növényi Norbert, valamint Sike András is olimpiai bajnok lett. A barcelonai olimpia (1992) után választották a szövetség elnökévé. A kilencvenes évek második felében a Telesport főszerkesztői tisztét is ellátta. Jelenleg is tagja a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének.











Az olimpiai bajnoki cím megszerzésének története.

Az 1972-es müncheni olimpia kötöttfogású küzdelmeinek első fordulójában Hegedüs Csaba 5:4-re megverte a szovjet Anatolij Nazarenkót. Ezt követően a két világbajnok fej fej mellett, győzelmekkel menetelt tovább, végül Hegedüs megszerezte a magyar sport századik olimpiai bajnoki címét, és Nazarenkóé lett később az ezüst.

A ránézésre egyszerű történet igazában 1970-ben, a kanadai Edmontonban kezdődött.



Ott a zsenik egész sorát felnevelő alma-atai kötöttfogású iskola két legújabb eminense, a 82 kilós Nazarenko és a 90 kg-ban versenyző Valerij Rezancev nemcsak az első világbajnoki címét szerezte meg, hanem a szakmától íziben a világklasszis megjelölést is, akik akár egy évtizedre kibérelhetik maguknak a világversenyek dobogóinak legfelső fokát. Rezancev beteljesítette a jóslatot: tíz világversenyen indult, mind a tízen veretlenül lett aranyérmes, csak akkor érte az első trauma, amikor a válogatottságtól már visszavonult, és a kijevi belügyi szpartakiádon egy Növényi Norbert nevű fiatal magyar legyőzte.



Nazarenko első veresége egy évvel Edmonton után következett be. 1971 szeptemberében, a szófiai világbajnokságon, a 82 kilogrammos súlycsoport huszonhárom éves magyar újonca, Hegedüs Csaba, aki valósággal megőrjítette a Vaszil Levszki stadionban naponta összesereglő 30-40 ezer embert: Sorra győzött le mindenkit, aki az útjába került, és amikor a török Yagmur ellen szólították a szőnyegre, a publikum már előre harsogta:

„Tus, tus!”.



A légies könnyedséggel, látványosan birkózó magyar teljesítette is a kérést. Akkor kapta a Mister Tus nevet, ő lett a világbajnokság legjobbja, továbbá az „Év sportolója” itthon és az „Év birkózója” a világban. Mert – hogy el ne felejtsük – a legutolsó meccsen Nazarenkót is megfektette. Szinte szemtelenül, mert a második menet első percében az ellenfél indított lendületes hátraesést, azt Hegedüs megfogta, és válaszként ő hajította el szaltóval a szovjetet, aki mellett 3 perc 59 másodperckor leütötték a tust.



Szófiában egymás ellen vívták az utolsó meccset, 1972-ben, a müncheni olimpián, pedig az elsőt. Nem akármilyen körülmények között. Hegedüs Csaba így idézi fel két nap történetét: „Hajnalban, ötkor keltünk, és elmentünk mérlegelni. A visszaúton, már az olimpiai faluban, kékruhás hostessek csoportján és valóságos kordonon kellett átvergődnünk: megtörtént az emlékezetes terrorakció, amelynek izraeli birkózók is áldozatául estek, de ezt akkor mi még nem tudtuk. A szobámban vártam a sorsolás eredményét, ami nem ért váratlanul, mert valami azt súgta, hogy Nazarenko lesz az első ellenfél. Mivel a délelőtti programban nem szerepeltem, a faluban maradtam, feküdtem, és a sorsdöntő, első mérkőzésre összpontosítottam. Délután tudtuk meg, hogy a merénylet miatt a Játékokat felfüggesztették. Egy nappal később álltunk szőnyegre Toljával.”



A magyar világbajnok a 24. születésnapján aztán duplán ünnepelhetett: másodszor is megverte szovjet vetélytársát. Kilenc perc alatt.

A lengyel Ostrowski elleni meccsét leszámítva (amelyen szűk két perccel a vége előtt leléptették az ellenfelet) valamennyi ellenfele ellen végigbirkózta a háromszor három percet. A svéd Karströmöt 3:1-re, a bolgár Dimitrovot 8:5-re, majd az utolsó összecsapáson a jugoszláv Nenadicsot 5:4-re győzte le.

A fiatal újonc-világbajnok, Hegedüs a szófiai diadal után már a későbbi sikeres szövetségi kapitány tudatosságát idézte azzal, ahogyan felkészült Münchenre.

Az olimpia után a világ szakemberei nem keresték a jelzőket. Egyszerűen azt állapították meg, hogy Hegedüs Csaba tökéletes birkózó.

1992 és 1997 között, valamint 2005-től a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségében is dolgozott. 1995-ben a Halhatatlanok Klubja tagja lett, később a Birkózó Hírességek Csarnokába is beválasztották. 1996-ban sikertelenül pályázott Európai Birkózószövetség elnöki posztjára. 1997 és 1998 között egy kft. ügyvezető igazgatója, majd rövid ideig a Telesport főszerkesztője volt (1997). 2002-ben próbálkozott a politikával, a Centrum Párt országgyűlési képviselőjelöltje volt, mandátumot nem szerzett. A pekingi olimpia birkózóversenyeinek technikai ellenőre volt. 2011-ig a Halhatatlanok Klubjának elnöke volt.

2018-ban tizenegy társszerzővel készített birkózótankönyvet adott ki Mr. Tus-tankönyv címmel.

Forrás: olimpia.hu, wikipédia.hu

Borítókép: Máthé Zoltán/ MTI