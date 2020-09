Eljött sokaknak a várva várt nap, hiszen Szeptember 11-én a New School Promotion-nek hála a budapesti Arena Mall szabadtéri lelátója előtt ismét nívós bokszmérkőzéseket láthatunk.

A gálán 10 mérkőzéssel készülnek, ringbe lép többek közt Bacskai Balázs, Egedi Renátó, Kis Máté, Kiliti Tamás, Krämer Péter, Tóth Tamás, illetve a Golbal Sport Event versenyzői közül Tóth László és Magyar Kinga is.

A nagyváltósúlyú magyar ranglista vezetője, Bacskai Balázs és a korábbi nagyközépsúlyú WBO ifjúsági bajnok Egedi Renátó is készen áll a budapesti mérkőzésre. Benji az osztrák Gogi Knezevic ellen lép ringbe egy 8 menetesre tervezett meccsen, míg Ewing a rutinos Hafner Ferenc ellen bokszol egy 6 menetre kiírt összecsapást.

Bacskai Balázs: Jól érzem magam, nagyon vártam már, hogy túl legyek a mérlegelésen, hiszen mindig ez az első fontos szempont, hogy meglegyen a súly. Alá is mentem 40 dkg-val bár nem terveztem. Nem volt egyszerű, október óta sok kihagyás volt, vírus is és sok minden más is közbe jött, és ezt úgy érzem megsínlettem, de végre célegyenesben vagyok.

Egedi Renátó: Nagyon izgatottan vártam, hogy bemérjünk aztán vissza tudjak tölteni és most még izgatottabban várom már a mérkőzést. Az ellenfelem rendkívül rutinos, korábbi magyar bajnok és volt Európa-bajnok is egy kisebb szervezetnél, tehát oda kell rá figyelnem. Úgy gondolom, hogy jó meccset fogunk csinálni.

A korábbi WBO nagyközépsúlyú interkontinentális bajnok, Kis Máté, a kubai származású Ericles Torres Marin ellen lép szorítóba egy 6 menetre kiírt mérkőzésen. Mát és edzője, Gál László hosszú kihagyás után látványos produkcióval kívánnak visszatérni.

Kis Máté: Közel egy éve léptem szorítóba, és már nagyon vártam ezt a napot. Szerencsére nagyon jól ment a felkészülés, nem hátráltatott semmi sérülés, tehát nagyon jól érzem magam és várom a küzdelmet.

