A kubai Arlen Lopez nyert a férfi ökölvívók 81 kilogrammos súlycsoportjában a tokiói olimpián, miután a szerdai döntőben 4-1-re legyőzte a brit Benjamin Whittakert.

Lopez még 75 kilogrammban a 2016-os riói olimpián, valamint a 2015-ös dohai világbajnokságon volt aranyérmes.

The Black Country boxer@BenGWhittaker takes the silver medal after losing the gold medal bout to Cuba's Arlen Lopez 4:1 #TeamGB pic.twitter.com/5fFyRKFglH