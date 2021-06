Vasyl Lomachenko visszatért a nyerő szériájához, amikor szombat este megállította Masayoshi Nakatanit Las Vegasban.

A tavaly októberi Teofimo Lopez ellen elszenvedett vereség óta először küzdő Loma kemény kihívást vállalt a japán bunyós ellen, de elejétől a végéig dominált.

NAKATANI FLOORED @VasylLomachenko makes a big breakthrough in the fifth pic.twitter.com/X3eu3MMyNQ

A harc egy sokkal gyorsabb, dinamikusabb Lomával indult, mint Teofimo Lopez ellen. Ugyanakkor korai nehézségekkel is szembesült, amikor egy fejütközéstől felrepedt a fejbőre, amelynek következtében vér folyt a szemébe. Ez viszont nem hátráltatta őt, Lomachenko egyszerűen túl pontos volt Nakatani számára.

Az ötödik menetben Loma földre kényszerítette ellenfelét. Nakatani ugyan talpra állt és túlélte a menetet, de hatodik és a hetedik menetben ismét padlózott. A vég a kilencedik fordulóban következett be, amikor Lomachenko újabb pontos ütést vitt be Nakataninak, és a mérkőzés vezetője leállította az összecsapást.

„Boldog vagyok, mert nyertem. Elértem mindent, amit célként kitűztem mára. Nyertem, és visszatértem. Mindenki látta, mennyire domináltam, jöhet a visszavágó Teofimo Lopez ellen.”

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage.



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct