Menedzsere a TMZ Sportsnak adott rövid interjújában elmondta, hogy Vasyl Lomachenko a közeljövőben várhatóan nem lép ringbe, legalábbis addig biztosan nem, míg hazája harcol Oroszország ellen.

Lomachenko úgy döntött, hogy Ukrajnában marad, amíg a háború véget nem ér. Az ukrán ökölvívó február óta tartózkodik a háború sújtotta országban, ez idő alatt pedig lemondta George Kambosos Jr. elleni címmérkőzést, hogy segítsen honfitársainak.

Egis Klimas, aki Lomachenko bokszkarrierjét egyengeti, a TMZ Sportsnak szerdán Los Angelesben elmondta, hogy a tervek szerint ez addig folytatódik, amíg Ukrajnában minden harc le nem áll. Klimas viszont megbizonyosodott arról, hogy Lomachenko biztonságban van.

„Jól van. Biztonságos helyen van Ukrajnában. Háborús övezeten kívül tartózkodik.”

Kambosos amikor megtudta, hogy Lomachenko elutasította az egymás elleni harcukat és a hazájában marad, azonnal posztolt a közösségi médiában és minden jót kívánt ellenfelének.

„Vasyl Lomachenko Tiszteletben tartom a döntésed, és teljesen megértem, és imádkozom érted és az országodért.”

@VasylLomachenko I respect your decision and I totally understand and I pray for you and your country please stay safe and once i wipe the floor with Devin, we will make this fight between two real champions. God bless