Sajtóhírek szerint a nemrég visszatérő Mike Tyson következő ellenfele a youtuber Logan Paul lehet.



Mike Tyson 2020. őszén tért vissza a ringbe, amikor Roy Jones Jr. ellen öklözött egy bemutató mérkőzésen. Az 55 éves bokszolót azóta hírbe hozták Evander Holyfielddel és Lennox Lewis-zal is, most azonban úgy tűnik, a következő mérkőzésre nem egy profit kap ellenfeléül.

A legfrissebb hírek szerint jövőre azzal a Logan Paullal harcolhat, aki youtuberből vált „bokszolóvá”. A közösségi oldalak sztárja nyáron debütált a ringben, ráadásul nem is akárki, hanem Floyd Myweather ellen.



A lehetséges találkozóról Daniel Keem számolt be, akit a közösségi médiában Keemstar néven ismernek.



„Logan Paul vs Mike Tyson, 2022. február” - írta a Twitterjén.

Logan Paul vs Mike Tyson



Feb 2022 !



Sources tell #DramaAlert pic.twitter.com/7B6hmEiXDg — KEEM (@KEEMSTAR) October 23, 2021



Mike Tyson a The Sunnak megerősítette, hogy februárban ismét a kötelek közé lép, ellenfelét azonban egyelőre nem fedte fel.



„Februárban meccset vívok és az ellenféllel kapcsolatban elég szkeptikusak vagyunk, de egy igazán ösztönző személy lesz az” – mondta.



