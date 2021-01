Irwin Rivera 2020 május 16-án mutatkozott be a UFC-ben, amikor 3 menetben kikapott Giga Chikadze-től.

A mexikói ketrecharcosnak azóta még két összecsapása volt a legnagyobb szervezetnél. Ali AlQaisi ellen győzni tudott, azonban utolsó harcát elveszítette Andre Ewell ellen.

Az ESPN értesülései szerint csütörtökön Riverát gyilkossági kísérlet vádjával letartóztatták, amiért két nővérét leszúrta.

Alvás közben támadt testvéreire és többször is megszúrta mindkettőjüket.

UFC Fighter Irwin Rivera is facing charges on two counts of attempted murder on his sisters.



Per @espnmma, Rivera told the police he “killed my sisters” and that he did so for a “higher power.”



First reported by Eric Kowal @MyMMANews pic.twitter.com/lKGLeG8OlX