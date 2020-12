Lennox Lewis időt szakított rajongóira a Las Vegas-i MGM Grand rendezvényen, hogy egy közös kép erejéig fotót készíthessenek a korábbi bajnokkal.

Az egyik rajongó azonban túl messzire ment azzal, hogy öklét közvetlenül Lewis arca elé tolta, aki nem is tolerálta ezt a közelséget, és odébb lökte a sulykot elvető rajongót.

A videó megmutatja, hogy mit ne csináljunk, ha közös képet kérünk valakitől, főleg ha az a valaki egy korábbi nehézsúlyú világbajnok ökölvívó.

Tom Gray a Ring Magazintól röviden csak így kommentálta az esetet:

"Ritkán látni ekkora hülyeséget. A srácnak nagy szerencséje, hogy nem Mike Tysonnal tette ezt meg."

How not to act when asking for a photo, let alone with a heavyweight boxing great @LennoxLewis pic.twitter.com/expIB7F8ZQ