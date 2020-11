Lennox Lewis 2018 januárjában azt állította, hogy Deontay Wilder nem tudta volna legyőzni a gyakran emlegetett „ Mike Tysont", és ez még azelőtt történt, hogy a Bronz Bombázó veszített volna Tyson Fury ellen.

A korábbi nehézsúly több mint két évvel ezelőtt a Twitteren fejtette ki véleményét, miután az amerikai bunyós azt állította, hogy a 80-as évek végén is simán meverte volna Tysont, amikor Iron Mike igazi csúcsformában volt.

I just heard @BronzeBomber said he would destroy a young @MikeTyson. My thoughts are that it’s easy to talk until u actually get in the ring. I like Wilder but he’s never been in there with someone that ferocious who truly wants to break his ribs with every punch. I don’t see it!