Tavalyi kiemelkedő eredményeikért 95 sportolót és szakembert díjazott évértékelőjén a Magyar Karate Szakszövetség. Dr. Mészáros János elnök beszédében hangsúlyozta a sportág hazai fejlődését, amelyeket szerinte a tavalyi sikerek is jeleznek.



Az eseményen szerződéseket is aláírtak, amelyek a sportág iskolai oktatását segítik elő. A visszajelzések alapján minden idők legjobb korosztályos Európa-bajnokságának nevezte Dr. Mészáros János a február eleji budapesti Eb-t, amelyen 52 ország vett részt, a magyarok pedig két arany és három bronz mellett nyolc ötödik helyet is szereztek.



A sportvezető bizakodását fejezte ki, hogy magyar versenyző is kijut a nyári tokiói olimpiára, amelynek programján először szerepel a karate.



Már két és fél éve zajlik az olimpiai kvalifikáció, amelynek fajsúlyos része volt a tavalyi év is. Bízunk benne, hogy a legjobb hazai versenyzők közül lesz, akinek sikerül kivívni a történelmi tokiói részvételt. Az elmúlt hetekben lebonyolított budapesti Európa-bajnokság pedig egyértelművé tette, hogy nagyon jó az utánpótlásunk, így elmondhatjuk, hogy a szintén hazai rendezésű, 2022-es felnőtt világbajnokságra és az azt követő időszakra is megvannak azok a jó versenyzőink, akikre számítani lehet majd.



Mindazonáltal el kell ismerni azoknak a versenyzőinknek az eredményét is, értékelni azt a több száz érmet, amelyet a különböző karate stílusok világversenyein szereztek tavaly a magyarok" – mondta a karate szövetség elnöke.



A tokiói részvételre legesélyesebb versenyzők közül jutalomban részesült a tavalyi minszki Európa Játékokon és a felnőtt Eb-n egyaránt bronzérmet nyert Tadissi Martial, az Európa Játékok másik magyar bronzérmese, Hárspataki Gábor, az egyetemi Eb-n diadalmaskodó Nagy Botond és az ott harmadik helyezett Sterck Laura.



Szintén a díjazottak között volt az egyetemi Eb-n ugyancsak bronzérmes Klement Kármen, valamint a 2019-es korosztályos kontinensviadalon dobogós helyen végzett Ilankovic Aleksandra, Bárdos Ádám és Nguyen Hoang An. Mellettük elismerésben részesültek az őket felkészítő edzők, csakúgy, mint az elmúlt esztendőben a stílusok világversenyein kimagaslóan szerepelt versenyzők és szakemberek.



Számos sport- és egyéb szervezet vezetője is jelen volt az eseményen, többek között Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora, Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, valamint Péterffy Balázs, a Klebersberg Központ szakmai elnökhelyettese.



Az évértékelőn szerződéseket is aláírtak. A Magyar Karate Szakszövetség és a Klebersberg Központ együttműködési megállapodást kötött a karate sportág testnevelési órák keretében való – az elmúlt időszakban már elindult – oktatásáról. Négy szervezet, az MKSZ mellett a Testnevelési Egyetem, a Magyar Diáksport Szövetség és a Honvédelmi Sportszövetség a testnevelő tanárok továbbképzéséről írt alá szerződést: a cél, hogy a karate és annak oktatása iránt érdeklődő testnevelők megfelelő felkészítést kaphassanak.



Fotó: Nagy Ákos



Ehhez kapcsolódó megállapodást között a Testnevelési Egyetem és a Magyar Diáksport Szövetség is, amelyben az egyetem biztosítja a liszenszet, amely alapján utóbbi részt vehet a testnevelő tanárok továbbképzésében.

Borítókép: Nagy Ákos