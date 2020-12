A profi nehézsúlyú bokszvilágbajnok Anthony Joshua és kihívója, Kubrat Pulev is karcsún mérlegelt pénteken a másnapi, londoni összecsapásuk előtt.

A 31 éves brit Joshua 109 kilogrammot nyomott a mérlegen, ami valamivel több, mint a legutóbbi, egy évvel ezelőtti küzdelme során, de az elmúlt hat esztendejét tekintve így is a második legalacsonyabb súlyát hozta. A 39 éves bolgár 108,7 kg volt a mérlegen, ami esetében 11 év alatt a legalacsonyabb súly.



A mérlegelésről ezúttal sem maradt el a két főszereplő látványos szócsatája, amire ezúttal a járványügyi körülményeket és előírásokat figyelembe véve maszkban került sor. A nagy sértegetések közepette Pulev maszkja kétszer is az orra alá csúszott, míg ez egyszer megtörtént Joshuával is, aki ujjával ellenfele arcába mutogatott. A brit ezt követően újságíróknak megjegyezte: már most nagyon szívesen meglapogatta volna a bolgár állkapcsát, de erre szombatig várnia kell.

FURIOUS EXCHANGE! Anthony Joshua vs Kubrat Pulev | Full Weigh-In ►WATCH JOSHUA vs PULEV: https://bit.ly/WatchAJPulev►SUBSCRIBE http://bit.ly/SSBoxingSubTensions boiled over between Anthony Joshua & Kubrat Pulev at their we...



Joshua az amerikai-mexikói Andy Ruiz Jr. felett aratott tavaly decemberi győzelmével szerezte meg a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) vb-öve mellé a Boksz Világszövetség (WBA) és a Boksz Világszervezet (WBO) címét is. Pulevvel mint az IBF kötelező kihívójával kell megmérkőznie. A két bokszoló eredendően 2017 októberében találkozott volna, akkor azonban Pulev vállsérülés miatt visszalépett. A bolgár egyszer már ringbe szállt az IBF nehézsúlyú övéért, de 2014-ben az ötödik menetben kiütötte őt az ukrán Volodimir Klicsko.



A szombati, londoni meccsre - amelyet a Wembley Arénában vívnak - korlátozták a belépést, összesen ezer embert engednek be a nézőtérre a koronavírus-járvány miatt.

Borítókép: Sky Sport Boxing