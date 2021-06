Június 5-én folytatják a magyar profik! Nemrégiben jelezték a sportkedvelők felé, hogy a május 28-i eseményünket sérülések és betegségek miatt halasztani kell. Akkor már tájékoztattak, hogy az egészséges versenyzőknek igyekszenek minél előbb lehetőséget adni, hogy aktívak maradjanak.

Ez a lehetőség június 5-én a BSK Crossfightban jön el, ahol a New School Promotion 8 mérkőzést tervez, együttműködve a Global Sport Event csapatával.

- Nincs könnyű dolgotok. Sérülések, koronavírus. Hogy álltok jelenleg?

- Azt gondoltam, hogy a tavaly decemberi gála volt a neheze, és 2021-től majd minden jobb és egyszerűbb lesz. Lettek is enyhítések, és korlátozottan ugyan, de lehetnek is nézők, de nem hittem, hogy a 2021-es nyári rendezvény megszervezése ilyen nehéz lesz. Gyakorlatilag, amikor elterveztük a gálát, már onnan elkezdődtek a nehézségek. 26 óra van még a mérlegelésig, reméljük, hogy addig nem történik semmi már. Ez egy tipikusan olyan gála, amit csak akkor mondhatunk, hogy sikerült, ha szombaton lejön mindenki a ringből.

- Bacskai Balázs nem lép ringbe. Mit lehet róla tudni?

- Benji ősszel fog legközelebb bokszolni. Kisebb sérülésből lábadozik, de szeptemberben szeretné megvédeni a WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címét. Gőzerővel készül tehát, és természetesen nézőként most is ott lesz a rendezvényen.

- Kis Máté visszatér a Szili István elleni vereség után. Erősebb, mint valaha?

- Fejben biztosan erősebb lett. Nagyon szoros baráti kapcsolat van közöttünk, és azt érzem rajta, hogy jókor jött neki ez a pofon. Az, hogy milyen állapotban van valójában, és milyen nyomokat hagyott benne az előző mérkőzés, azt csak szombaton tudjuk meg, amikor ringbe lép a horvát ellenfele ellen. Bízom benne, hogy egy magabiztos, domináns bunyóval fog nyerni.

- Tóth László megsérült. Sikerült találni ellenfelet Krämer Péternek?

- Igen. Gyakorlatilag sérülések, koronavírus, minden hátráltatott minket mostanság. Tóth Laci kiesésének hírét kedden este tudtam meg. Azt mondta, alszik még rá egyet, megpróbálja, de nem nagyon tudja mozgatni a könyökét. Róla azt lehet tudni, hogy régóta a szakmában van, de soha nem mondott még le a mérkőzést. Ő volt mindannyiunk közül a legcsalódottabb. Sajnos ez benne van az ökölvívásban, már én se akartam elhinni, de nem tudunk mit tenni. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki.

Szerencsére körülbelül fél nap alatt megtaláltuk Péter ellenfelét, akivel megküzd a betöltetlen nagyváltósúlyú magyar bajnoki címért. Ő nem más, mint Görbics Gábor, egy rendkívül sikeres bokszoló. Minőségben úgy érzem, egyáltalán nem romlott tehát a fő mérkőzés.

Érdekes csavar, hiszen Görbics Gábor mindkét bokszolónak segítette a felkészülését a mostani időszakban egymás ellen.

- Ennek az is az érdekessége, hogy a Tóth Laci – Krämer meccsen a közös pont, az a Gabi volt. Hosszú ideje mind a két versenyzőnek segíti a felkészülését. Úgy tudom, hogy most kétszer is kesztyűztek egymással az elmúlt hónapban, nagyon jól ismerik egymást. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy nem sok újat tudnak egymásnak mutatni, de ennek van egy másik oldala is, hogy kitapasztalták egymást gyengeségeit, erősségeit. Érdekes lesz, két jó barátot egy ringben látni.

- Hosszú idő után, ismét olvasni lehet a névsorban Egedi Renátó nevét.

- Nagyon örülök neki, hogy Renátó bokszolni fog, ez a legfontosabb. Decemberben is szerettük volna, ha ringbe lép, de sajnos koronavírusos lett és így nem engedhettük szorítóba lépni. Szerencsére most egészséges, és nagyon jó formában van, bízok benne, hogy egy szórakoztató mérkőzésen nyerni fog.

- Mire számítasz a gálával kapcsolatban?

- Összességében, ami fontos, hogy ez a gála azért jött létre, hogy az aktivitását mindenki megtartsa. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy lesznek jó mérkőzések. A jelenlegi nehéz helyzetben mindenkinek nagyon szívesen adunk lehetőséget, és örülünk, hogy nálunk debütál profiként a 2018-as junior világbajnokság ezüstérmese, Orbán Adrián. Ez minden szempontból egy jó dolog, övé lesz az első meccs a gálán, remélem, hogy megalapozza majd a jó hangulatot. Darmos Józsi is egy nagyon hosszú kihagyásból tér vissza, neki egy magas, kellemetlen olasz srác lesz az ellenfele. Szlovákiai-magyar fiú, Rácz Robi, korábbi Európa-bajnoki kihívó szintén szorítóba lép egy ukrán bunyóssal, aki egy kicsit jártas az ökölvívásban azt sejti, hogy mire lehet számítani egy ukrán harcostól. Bízom benne, hogy jól fognak szórakozni a helyszínen nézők, és azok is, akik a New School Promotion youtube csatornáján fogják követni a gálát.





- Már tervben van a New School Promotion következő gálája?

- Ott tartunk, hogy mindenképpen szeptember elején szeretnénk megcsinálni a gálát. Szerencsére a sporttelevíziótól megkaptuk a jelzést, hogy ők továbbra is szeretettel várnak minket és a gálánkat. Május 28-án egy mexikói bunyós lett volna Benji ellenfele, akit úgy tűnik, hogy nem tudunk megtartani, mert kapott egy nagyon jó amerikai ajánlatot. Dolgozunk tehát folyamatosan, keressük az ellenfelet Benji számára. Ha nem sikerül megtartanunk a mexikói ökölvívót, akkor egy hozzá hasonló kaliberű bunyóst szeretnénk Bacskai Balázs ellenfeleként látni.

A Sport 365 stábja élőben jelentkezik a gáláról!

