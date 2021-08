Szeptember 3-án a Bacskai-Pitto WBO interkontinentális bajnoki címmérkőzés köré épülő gálán csap össze újra Krämer Péter és Görbics Gábor a betöltetlen középsúlyú magyar bajnoki címért.



Fotó: New School Promotion/Facebook

A két versenyző idén júniusban már megmérkőzött egymással, akkor 10 menet után döntetlen eredmény született, melyet mindkét fél azóta is vitat. A Sport Tv által élőben közvetített visszavágón tehát eldönthetik a felek, hogy ki a középsúly magyar bajnoka.

- Hogy vagy?

- Nagyon jól érzem magam, nemrégiben egy nagyon jót tudtam kesztyűzni Tóth Lacival, tíz menetet nyomtunk elég nagy iramban. Laci édesapja mondta is a végén, hogy nem finomkodtatok egymással. Összességében tehát jól sikerült minden, nagyon nagy önbizalommal vágok neki a párharcnak. Erőnlétileg és fejben és jól érzem magam, várom már a mérkőzést.

- Ki nyerte az első párharcot?

- Szerintem nekem megvolt az a mérkőzés, de ezzel már nem akarok foglalkozni. Ezt le akarom teljesen zárni, és csak a következő mérkőzésre koncentrálok.

- Most egyértelmű lesz a cím sorsa?

- Nagyon remélem, erre hajtok. Gabi is biztosan azon lesz, hogy az ő kezét emeljék a magasba. Biztosan kőkeményen készül, és nagyon odafogja magát rakni, de én is sok újjal készülök. Remélem, hogy ezeket sikerül a mérkőzésen megmutatnom.



Fotók: Kristóf Ezüstszegi

- Meg kell kérdeznem. Némi kritika ért, hogy egy beugró Görbics Gábor ellen nem tudtál nyerni a bírók szerint. Ezt hogyan élted meg?

- Igazából úgy kritika engem nem ért nagyon. Mindenki, aki látta a mérkőzést hasonló véleményen van, mint én. A vezetőbíró is nekem adta a meccset, amik olyan visszajelzések, amik engem csak megerősítenek. Ezen felül Görbics Gabi hiába beugrós, egy nagyon rutinos, komoly harcos, akit sosem szabad leírni. Az, hogy ő most beugrós volt, szerintem nem számít annyira.

- Jól ismered az ellenfeled. Tudtok, még váratlant mutatni egymásnak?

- Igen, szerintem mindig lehet. Most pedig főleg ezen leszek! Nagyon motivált vagyok, de nem szeretnék többet erről elárulni, a meccsen minden kiderül, nézzetek minket!



- Nézők, tévé, show. Ti garantáljátok a kemény pofonokat. Mit üzennél a rajongóknak?

- Nagyon jó érzés, hogy sokan lesznek a gálán. Várom őket, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyien eljönnek és szurkolnak nekünk. Remélem sokan fognak ordibálni, hogy hajrá és hajtani fognak, mert ez engem mindig visz előre.

Borítókép: Kristóf Ezüstszegi/Krämer "Kispapo" Péter