Magyar szempontból rosszul indult a hétfői versenynap a londoni európai olimpiai kvalifikációs ökölvívótornán, miután Kozák László kikapott és kiesett a férfiak 69 kilogrammos kategóriájában.

A Vasas magyar bajnoka a 16 közé jutásért lépett kötelek közé a belga Mohamed Rachem ellen, aki nem tartozik a nagyváltósúly legerősebb versenyzői közé, ám ezúttal egyértelműen jobbnak bizonyult magyar riválisánál.



A viadal honlapjának közvetítése alapján Kozák az elejétől igyekezett irányítani, ám az első két menetben képtelen volt közel kerülni remekül kontrázó ellenfeléhez. Rachem nagyon jó érzékkel indította feltartó jobbegyeneseit, s hiába került sokszor közel a kötélhez, pontos ütésekkel és elhajlásokkal rendre kiszabadult a szorításból.



Kozák a harmadik menet első felében tudott igazán fölénybe kerülni, egyszer úgy tűnt, talán kicsit meg is rendítette riválisát, aki viszont a hajrában ismét többször eltalálta a nagy erőkkel rohamozó magyar bokszolót. A pontozók a látottak alapján jogosan adták egyhangú pontozással a meccset Rachemnek, ami Kozák búcsúját jelentette.





A hétfő délutáni programban még a középsúlyú Bacskai Balázs (75 kg) is bemutatkozik a tornán és szintén a 16 közé kerülésért mérkőzik, majd a magyar idő szerint 19 órakor kezdődő esti programban Szaka István (52 kg) és Gálos Roland egyaránt a nyolcért és ezzel az olimpiai kvótáért csatázik.



A 11 napos viadalon a férfiaknál az alsó három súlycsoportban (52, 57, 63 kg) nyolc kvótát osztanak, a középső háromban (69, 75, 81 kg) hatot, míg a két felsőben (91 kg, +91 kg) négyet. A nőknél 51, 57 és 60 kilóban hat hely kel el, 69 kilogrammban öt, 75-ben pedig négy.



A brit fővárosban hét férfi és öt női bokszolóval szerepel a magyar csapat.



A nemzetközi szövetség kizárása miatt a tokiói boksztornát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezi meg, ahogyan a kvalifikációs viadalokat is. A londoni az első kvótaszerző verseny az európai sportolók számára.



Borítókép: Facebook.com/ Magyar Ökölvívó Szövetség