Minden idők legnagyobb és legsikeresebb férfi ökölvívó-világbajnokságára számít vasárnaptól Belgrádban Kovács István, a nemzetközi szövetség (AIBA) főtitkára.

A nyári, tokiói olimpiát nem az AIBA, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) rendezte, így - legalábbis a felnőtt korosztályban - főtitkárként ez lesz a magyar sportvezető első komoly világversenye.



"Hatszázötven induló lesz a szerb fővárosban, az a cél, hogy ez legyen minden idők legnagyobb és legsikeresebb vb-je" - mondta kedden az M4 Sport Sporthíradó című műsorában Kovács "Kokó" István, aki amatőrként olimpiai, világ- és Európa-bajnok volt és a profik között is szerzett világbajnoki címet.



Hangsúlyozta: a korábbiaktól eltérő lesz a lebonyolítás, rekordot jelentő 13 súlycsoportban zajlanak majd a küzdelmek és 2,6 millió dolláros pénzdíjat is szétosztanak, a győztesek 100 ezerrel, a döntősök 50 ezerrel gazdagodnak.



"Ráadásul a bajnokok egy-egy 250 grammos, színarany aranyérmet vehetnek majd át" - mondta az 51 éves szakember.



Kovács Istvánt márciusban nevezték ki az AIBA főtitkári posztjára, akkor az volt a célja, hogy az év végére visszaállítsák a szervezet renoméját, de ahogy most fogalmazott, a NOB még mindig nem fogadja el őket partnerként. Az ötkarikás bizottság még szeptember végén is kritikával illette a szövetséget, ezt Kovács elmondása szerint értetlenül fogadta az AIBA, mert a "vádpontok" szerintük nem állták meg a helyüket.



Az olimpiai mozgalom vezető szerve régóta elégedetlen az AIBA irányításával, pénzügyeinek kezelésével és a bíráskodással, jóllehet, a lényeges változtatások, s a NOB-bal való kapcsolatok rendezésének jelszavával lépett hivatalba a szövetség tavaly decemberben megválasztott új elnöke, az orosz Umar Kremljov.



A NOB szeptember végi újabb intelmében kifogásolta, hogy az AIBA-nál nincs előrelépés a kívánatos reformok végrehajtásában, s megint kilátásba helyezte, hogy az ökölvívás kikerülhet a 2024-es párizsi olimpia programjából.

Borítókép: olimpia.hu