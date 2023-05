Az 51 kilogrammban szereplő Bernáth Attila és a 63,5 kilósok között érdekelt Kovács Richárd is kikapott és kiesett csütörtökön a Taskentben zajló férfi ökölvívó-világbajnokságon.

A negyedik versenynap két magyarja közül a csütörtökön bemutatkozó Bernáth Attilát szólították először ringbe. A debreceniek légsúlyú magyar bajnoka peches volt a sorsolásnál, mivel már az első körben, a 32 közé jutásért a kétszeres Európa-bajnok bolgár Daniel Aszenovval kellett megküzdenie, aki roppant energikusan kezdte a meccset. Az első másfél percben egyértelműen a bolgár uralta a ringet, sokat mozgott és sokat ütött, nem egyszer talált is, a szakasz derekától azonban Bernáth felvette a ritmust és egyenrangú partnere lett riválisának, aki ezzel együtt is minden pontozónál elvitte a menetet. A folytatásban egy teljesen más felfogásban küzdő Bernáth állt fel a sarokból, noha továbbra is inkább Aszenov ment előre, de a magyar bokszoló remekül elmozogva, elhajolva védekezett és számtalanszor gyönyörűen ütött bele riválisa támadásaiba és tisztán talált. A menetet ennek ellenére két pontozónál mégis elveszítette, viszont háromnál megnyerte, így nyílttá tette a meccset az utolsó periódusra. A harmadikban Aszenov igyekezett nagyobb iramot diktálni, de a pontosabb ütések ekkor is Bernáthé voltak, a győzelmet azonban nem szerezhette meg.

A meccsen Bernáth Attilát többször figyelmeztették fejelés miatt, a második szakaszban meg is intették, majd a harmadik felénél egy összefejelésben mindkét bokszoló szeme fölött felszakadt a bőr, az ápolás után pedig a magyart újra intették, majd berekesztették a küzdelmet, melyet egyhangú pontozással a bolgár nyert meg.

"Az a szabály, hogy ilyen összefejelés után le kell állítani a meccset és le kell pontozni. Sajnos azt kell mondjam, hogy jó ítéletek születtek, a két intés jogos volt, így pedig ebben a pontozási rendszerben nem volt esély a győzelemre, mert ez egy-egy pont levonást jelent" - nyilatkozta az MTI-nek Régi Dániel, a válogatott edzője, aki szerint Bernáth az utóbbi hónapokban a nemzetközi viadalokon és az edzőtáborokban is jobban bokszolt a csütörtökön mutatottnál, bár a rossz kezdés után feljavult a teljesítménye.

Nem sokkal Bernáth Attila veresége után a keddi első meccsén győztes Kovács Richárd a nyolcaddöntőért lépett ringbe a franciák Eb-másodikja, Lounes Hamraoui ellen. A nyíregyháziak kisváltósúlyú Eb-bronzérmese az első menetben riválisához hasonlóan nagyon óvatosan bokszolt, az öklözők nagyon keveset ütöttek és gyakorlatilag nem látszott közöttük különbség, ennek ellenére valamennyi pontozó 10-9-cel a franciát látta jobbnak. A magyar sportoló a folytatásban igyekezett bátrabban menni előre, de keveset ütött, ráadásul Hamraoui sokszor jól előzte meg. Ebben a szakaszban egyértelműen a francia volt fölényben, ráadásul szabálytalanságért Kovács Richárd intést is kapott, így pedig szinte reménytelen helyzetből kezdte a zárómenetet, melyben nem tudott fordítani.

"A francia stílusa nagyon nem fekszik Ricsinek, Belgrádban is kikapott tőle már az idén. Nagyon keveset ütött, hármakat, négyeket kellett volna, úgy lehetett volna esélye" - értékelte Régi Dániel a nap és a vb második magyar vereségét.

A vb első három napján mind a négy magyar mérkőzés győzelemmel zárult, Veres Roland (57 kg), Kovács Richárd, Pilipec Makszim (71 kg) és Szaka István (54 kg) is bejutott a 32 közé. Pénteken Veres az ecuadori Jean Caicedóval, Kovács Pál (80 kg) pedig a kenyai Robert Okakával csap össze a nyolcaddöntőért.

