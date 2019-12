A párharcot december 7-én, Szaúd-Arábiában rendezik meg, s ez a két nehézsúlyú ökölvívó második mérkőzése, a várva várt visszavágó, ahol az egykori nehézsúlyú világbajnoknak, Wladimir Klitschkónak is komoly szerep jut.

Ki ne emlékezne a 2017-ben megrendezett korábbi nehézsúlyú párharcra, amit Wladimir Klitschko és Anthony Joshua vívott meg egymással, egy meglehetősen látványos, padlózásokkal teli mérkőzésen, ahol a brit bunyós a 11. menetben megállította az akkor már 41 esztendős ukránt. Azóta pedig kifejezetten jó barátságot ápolnak egymással.



Joshua mindeközben elveszítette akkor megnyert címeit a mexikói Andy Ruiz ellen, és most készül visszavágni legyőzőjének. A kialakult szituáció megoldása érdekében mindent megtesz a győzelemért, még Klitschkotól is kért edzésterveket, illetve táplálkozási tanácsokat.



„Wladimir nagyon sok hasznos anyagot adott nekem, amik olyan dolgokban segítettek, amiben ő már abszolút profi. Sokkal fegyelmezettebb és diplomatikusabb is nálam, ezért is kértem táplálkozási és edzésvezetési tanácsokat tőle. Lehetséges, hogy ezért is van az, amiről sokan beszélnek, hogy némileg átalakult a testfelépítésem. Valószínűleg ezért ment le a súlyom is, mert megfogadtam Wladimir összes tanácsát.”



Az itthon is nagy érdeklődéssel várt Andy Ruiz Jr vs. Anthony Joshua összecsapást magyar sportcsatorna is közvetít, méghozzá szombaton 21 órától a Sport TV.

Forrás: BBC.co

Borítókép: by Jeff Zelevansky/Getty Images