Sport365.hu - Joshua már Fury ellen készül Anthony Joshua már a címmegyesítő mérkőzését szervezi Tyson Fury ellen, amit az Egyesült Királyságban szeretné ha lenne, annak ellenére, hogy a Szaúd-Arábia 150 millió fontot kínál. Joshua kicsit előreszaladt, hiszen ehhez az kellene, hogy a február 22-én megrendezésre kerülő Deontay Wilder - Tyson Fury mérkőzésen a Gipsy King győzedelmeskedjen.

Wladimir Klitschko a korábbi IBF/IBO/WBO/WBA egyesített nehézsúlyú világbajnoka is reagált Joshua szervezkedésére.

"Vagy Wilder KO, vagy Fury pontozás. Ez lesz a végeredmény szerintem. Személy szerint nagyon tisztelem Wildert, edzettünk is együtt, egy remek bokszoló. Olyan KO aránya van, mint senkinek, még engem is beleértve, ami elismerésre méltó. Ennek ellenére, én Fury győzelmét szeretném. Akár ezáltal összejöhetne egy visszavágó is. Nem, mielőtt ezt felkapnák, ezzel nem a visszatérésemet jelentettem be. Az viszont biztos, hogy Fury győzelme sok érdekes kaput nyithatna meg mindenki számára" - mondta az ukrán legenda.

