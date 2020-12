Floyd Mayweather Jr., Volodimir Klicsko és Laila Ali is bekerül jövőre az Ökölvívó Hírességek Csarnokába.

A 2021-es névsort kedden este jelentették be és az illetékesek, akik azt is közölték, hogy az ünnepélyes beiktatási ceremóniára június 13-án kerül majd sor. Akkor nem csupán a jövő évi, hanem az idei választottakat is ünneplik majd, mivel a koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem tudták megtartani az eseményt.



A lista "húzónevének" egyértelműen Mayweather, Klicsko és a legendás Muhammad Ali lánya számít.

A Michigan állambeli Grand Rapidsban, 1977-ben született Mayweather az amatőrök között hat vereség mellett 84 győzelmet aratott és a számára bronzéremmel zárult 1996-os atlantai olimpiát követően lépett a profik táborába. A hivatásosoknál egyedülálló karriert ért el, öt súlycsoportban nyert világbajnoki címet és 2017-ben veretlenül, 50 győzelemmel vonult vissza.



(Kép: Ethan Miller/Getty Images)



A fiatalabbik Klicsko-fivér bátyját, Vitalijt követi a Hírességek Csarnokába is. A 44 éves Volodimir Atlantában olimpiai bajnok lett szupernehézsúlyban, majd profinak állt és nehézsúlyban minden címet begyűjtött. A mai napig ő a kategória leghosszabb ideig (12 év és 2 nap) regnáló világbajnoka.



(Kép: Al Bello/Bongarts/Getty Images)



Laila Ali szintén veretlenül, 24 győztes profi meccs után vonult vissza, nagyközép- és félnehézsúlyban volt világbajnok.



(Kép: Ed Mulholland/WireImage)



Az új tagokról minden évben az Ökölvívó Szakírók Szövetségének tagjai és egy a sportág történetével foglalkozó szakemberekből álló testület dönt.

Kép: Getty Images