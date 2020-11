Hosszú kihagyás után ismét ringbe lépett Klasz Árpád, aki mindössze egy nappal a mérkőzés előtt tudta meg, hogy bokszolnia kell.

Klasznak nagy szüksége volt a viadalra, legutóbb ugyanis 2019. október 25-én volt mérkőzése. A szabályok szerint, ha egy profi ökölvívó egy évig nem lép ringbe, akkor inaktívvá válik. Amennyiben ez megtörtént volna, úgy Klasz december 5-én nem állhatott volna ki Sergey Khomitsky ellen. Az ökölvívónak végül a K-1 Light Országos Bajnokság szervezői siettek a segítségére, és biztosították számára, hogy szorítóba léphessen.

Sport365.hu - "24 órával meccs előtt tudtam meg, hogy ringbe lépek." Hosszú kihagyás után ismét ringbe lépett Klasz Árpád, aki mindössze egy nappal a mérkőzés előtt tudta meg, hogy bokszolnia kell. Az ökölvívó pénteken este 21 órakor tudta meg, hogy meccselhet, így rajongóit sem tudta idejében értesíteni. Klasznak nagy szüksége volt a viadalra, legutóbb ugyanis 2019. október 25-én volt mérkőzése.

Klasz pedig megszolgálta a bizalmat, hiszen KO-val gyűrte le ellenfelét. A bokszoló ezzel nemcsak 14. győzelmét, hanem a 13. KO-val nyert meccsét is megszerezte.

- Hosszú kihagyás után újra a ringben. Milyen érzés volt?

- Fantasztikus érzés volt újra bokszolni, de rengeteg izgalom is volt bennem. Furcsa volt valahol, mert nagyon vártam, hogy ringbe lépjek, de tudtam azt is, hogy muszáj is, mert inaktív lett volna a státuszom. Ami azt jelentette volna, hogy nem bokszolhatok a fehérorosz ellenfelem ellen december 12-én.

- Nyomasztó volt a tudat, hogy nagyon gyorsan ringbe kell lépned?

- Meccs közben egyáltalán nem, inkább előtte voltam ideges hetekig. Végig ettől tartottunk, hogy csak ez ne következzen be, de folyamatosan tolódott a mérkőzésem és már kicsúsztam volna a határidőből. A K-1 Light Országos Bajnokság szervezőinek hála sikerült is bokszolnom.

- 14 győzelem 13 KO! Gratulálok. Fontos számodra, hogy idő előtt lezárd a mérkőzéseid?

- Nem. Igazából jó formában vagyok, ami szerintem látható is volt a ringben. Igazság szerint én nem erre a fiúra készülök, hanem a Sergey Khomitsky ellen, talán ezért is volt a teljesítményem a vártnál jobb, még a saját várakozásaimat is felülmúltam. Dinamikus, gyors és pontos tudtam lenni, fejben végig tudtam koncentrálni.

- December 12-e az új időpont a fehérorosz ellenfeled ellen. A következő hónapod így hogy fog zajlani?

- Folyamatosan egyeztetnünk kellett az ellenfelemmel is,volt szó arról, hogy októberben lesz a mérkőzés, majd december 5-én, de végül a december 12-be állapodtunk meg. Németországból fog jönni Sergey, és természetesen minden kötelező előírásnak eleget teszünk a meccs érdekében.

- Mennyire visel meg ez a sok halasztás a mérkőzéseddel kapcsolatban?

- Ez az egész ugye májusban kezdődött, és most decemberben lesz végül a meccs. Karácsonykor már szeretném a családommal ünnepelni az öveket, amiket megnyerek. Nem érzem magam megviseltnek, folyamatosan csak a győzelem lebeg a szemeim előtt. Minél tovább tolódik az összecsapásom, annál inkább azt érzem, hogy meg kell nyernem.

- Mit üzensz a rajongóidnak?

- Nagyon szépen köszönöm a sok jókívánságot mindenkinek. Nagyon jó visszajelzés számomra, amikor olyan üzeneteket kapok kissrácoktól, hogy én vagyok a példaképük. Ezek hatalmas erőt adnak nekem. Mivel én kezelem az oldalam, így igyekszem mindenkinek válaszolni és beszélgetni velük.

"December 12-én ismét robbanni fognak a bombák, Klasz Árpi újra ringbe lép és Magyarországon fogom tartani mindkét övet!"

Ti kérdeztétek, mi továbbítottuk, Klasz Árpi pedig válaszolt!

- Egy vagány gyerek vagy, de nem szív sportoló. Te milyen sportolónak tartod magad?

- Egy nagyon szélsőséges ember vagyok. Voltak az életben hibáim, amikért meg is bűnhődtem. De visszatértem, amire azt hiszem, hogy nem sokan lettek volna képesek! A padlóról felállva újra sikerült a ringbe lépnem, és azt csinálnom, amit igazán szeretek. Ezek alapján úgy gondolom, hogy igenis szívvel-lélekkel küzdök a ringben.

- Külföldi bokszolók közül kikre nézel fel?

- Az egyik nagy kedvencem a mentalitása miatt Muhammad Ali, hatalmas bokszoló volt és mellette egy hihetetlen showman is. A másik nagy kedvencem Floyd Mayweather.

- Tervezed-e, hogy még komolyabban feljebb lépj a nemzetközi karrieredben?

- Természetesen! A következő mérkőzésemet már külföldön szeretnénk megvívni. Ha a mostani meccsem sikerül, akkor még tovább szeretnék menni övért, tehát vannak még itt tervek.

- Mit gondolsz Mike Tyson és Roy Jones Jr. visszatéréséről?

- Mindenképpen nézni fogom! Őket mindenki ismeri, igazi legendák. Megmondom őszintén én Roy Jones-nak szurkolok, de valahol azt érzem, hogy Tyson fog nyerni.

Borítókép: Sport365