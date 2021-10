Október 16-án, az újpesti Kellner Ferenc Sportközpontban egy újabb bokszgálát tekinthetünk majd meg, amelynek főmérkőzésén, a veretlen Klasz Árpád fog ringbe lépni két szervezet vb-övéért az ukrán-fehérorosz Sergey Khomitsky-val. Ez a két öv, az Universal Boxing Organization (UBO) interim és a Global Boxing Federation (GBF) vb-öve.

Sergey egy rutinos bokszoló a mezőnyben, hiszen olyan nívós ellenfelekkel is harcolt már, mint Gennady Golovkin. Az ukrán-fehérorosz bunyós legfőbb jellemzői, hogy nagyon szívós és soha nem adja fel. Ahogy Klasz is említette, eddigi legnehezebb ellenfelével találkozik, így biztosan egy jó mérkőzésnek nézhetünk elébe. A bokszgálán ringbe lép még Berki Ferenc, Fikó Oszkár, és Arthur Martirosyan is.

- Két év kihagyás után újra ringbe lépsz. Hogy bírtad ezt az időszakot?

- Ez a szünet nem viselt meg igazából, sőt, még jót is tett nekem. Nagyon jót tett a szervezettemnek ez a pihenés. Sajnos tavaly elhunyt édesanyám, így az előző év az nekem teljes mértékben a gyászról szólt, nem is terveztem mérkőzést. Idén volt arról szól, hogy bunyózni fogok Spanyolországban egy címmeccsen, de végül lemondták. Most végre nyílt egy lehetőség egy itthoni gálára, és élni szerettem volna vele.

- Milyen formában érzed magad? Éheseb vagy a sikerre, mint valaha?

- Igen! Nem akarom elkiabálni, de úgy érzem, életem formájában vagyok. A fogyasztásom is nagyon jól sikerült, igazából most tényleg minden a lehető legjobban alakul, ami a formámat illeti.

- Ellenfeled, az ukrán-fehérorosz Sergey Khomitsky. A tét pedig két öv is. Mit vársz a mérkőzéstől, milyen ellenfélnek tartod Khomitskyt?

- Semmiképpen sem szabad lebecsülnöm Sergey-t. Idén már bokszolt Emre Cukur ellen, aki egy nagyon tehetséges srác, és igen nehéz dolga volt. Figyelnem kell rá, hisz a legutóbbi mérkőzésén a nyolcadik menetben is úgy ment előre, mintha az első lett volna. (A mérkőzést végül Emre Cukur nyerte.) Tizenkét menetre vagyok felkészülve, mert biztos vagyok benne, hogy bírni fogja, hiszen voltak már neves ellenfelei is, akik ellen szintén jól szerepelt. De azt érzem, hogy az eddigi felkészüléseim közül ez sikerült eddig a legjobban. Bár tizenkét menetre vagyok berendezkedve, úgy érzem, hogy olyan formában vagyok, hogy nem fog végig menni az összecsapásunk, annak ellenére sem, hogy az eddigi legnehezebb ellenfelemmel fogok találkozni.

- Mit jelentene számodra, ha megnyernéd az öveket?

- Mindenképpen egy előrelépés lenne a pályafutásomban. Úgy érzem, hogy teljesen friss vagyok, megfiatalodott a szervezetem. Vannak komoly terveim, és szeretnék folyamatosan haladni feléjük. Ahogy említettem, mentem volna Spanyolországba is egy címmérkőzésre, és ezután sem tántorodom el a lehetőségektől.

- Mit üzensz a szurkolóidnak?

- Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy támogat. Rengeteg erőt kapok tőlük, jó érzéssel tölt el, hogy sok kissrác megállít, hogy fotózkodjunk. Örülök neki, hogy példakép tudok lenni, azok után, hogy megjártam a hadak útját is az életem során.



Borítóp/Fotók: Klasz Árpád/Facebook