Kis Máté legutóbb június 5-én lépett ringbe, ahol ígéretét betartva magabiztosan hozta a mérkőzését Frane Radnic ellen. A horvát sokat fogott, de ez sem akadályozta meg Mátét, hogy idő előtt befejezze a találkozót. Akkor így fogalmazott a mérkőzése után.

"Nagyon elégedett vagyok a mérkőzéssel, ezt is terveztük el. Szerettem volna egy magabiztos győzelmet aratni, miután legutóbb Szili István ellen elszenvedtem első vereségem."

Arra a kérdésre, hogy szeretne-e egy visszavágót vívni Szili István ellen csak annyit válaszolt: "Természetesen! Ha a menedzserem, és az edzőm is támogatja ezt, akkor rajtam nem fog múlni. Szili bajnoki övét akarom!"

Sport365.hu - Szili nem kegyelmezett! Pusztító ütései bajnoki címet értek! A december 11-i New School Promotion gála programjában egy igazi magyar derbi is helyet kapott, ahol a tét az IBO gazdátlan nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoki öve volt Kis Máté és Szili István 10 menetre kiírt meccsén.

A New School Promotion pedig ismét gálát szervezett a bokszrajongók nagy örömére. Bacskai Balázs WBO nagyváltósúlyú bajnoki címét védte meg, Krämer Péter és Görbics Gábor pedig egy döntetlen után ismét megmérkőzött egymással a betöltetlen középsúlyú magyar-bajnoki címért, ami ismételten döntetlenre végződött. A szeptember 3-i budapesti eseményen még egy címmeccs kapott helyet, hiszen Magyar Kinga a WBC váltósúlyú Francophone címéért húzott kesztyűt a szerb Olja Kljajic ellen. A Global Sport Event versenyzője magabiztosan nyerte az összecsapást.

Máté tehát ezúttal pihent, azonban még így is képes volt némileg magára irányítani a figyelmet, hiszen szeretne magának egy újabb esélyt Szili István ellen, aki nemrégiben elvette veretlenségét. A gálán tehát ő is jelen volt, sőt, mint utólag kiderült el is találta a végeredményeket!

Borítókép: Sport365